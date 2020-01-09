В Кыргызстане одобрили первые шесть приоритетных инвестиционных проектов

Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов утвердил шесть бизнес-идей. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, всего рассмотрели более 20 заявок бизнес-проектов на разработку ТЭО (бизнес-планов) при технической помощи от проекта ПРООН «Укрепление потенциала для финансирования устойчивого развития в регионе СНГ». Кроме того, отобрана отечественная консалтинговая компания на разработку ТЭО, которая приступила к работе.

«Заявки бизнес-проектов, одобренные советом, охватывают Джалал-Абадскую, Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Это проекты по производству стеклянной тары (банки и бутылки), йодированной соли, сборке электромобилей, созданию производства счетчиков воды, строительству и развитию спортивно-оздоровительного комплекса на берегу Иссык-Куля», — подчеркнули в Минэкономики.