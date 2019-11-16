«Пес по имени Мани». Как детям и взрослым научиться управлять деньгами

Самая читаемая детская книга о деньгах в мире — «Пес по имени Мани». Она полезна не только детям, но и взрослым. Мы выбрали из нее самые важные советы, которые помогут правильно управлять деньгами.

Как деньги приносят радость

На сегодня в мире издали более 3 миллионов экземпляров книги Бодо Шефера «Пес по имени Мани». Ее перевели на многие языки мира. По книге ставят мюзиклы. Есть даже серия комиксов по мотивам книги. Почему она так популярна? Книга хоть и предназначена для детей, но подходит и взрослым.

Чтобы книгу было увлекательнее читать, ее написали в формате приключенческой истории.

Начинается книга с истории дружбы девочки и белого лабрадора Мани. Именно с ним ребенок и ведет разговор о деньгах. Пес предлагает Кире обсудить важную тему денег, однако девочка не хочет об этом говорить. Да и мама часто говорила ей, что деньги не самое важное в жизни.

«Я тоже не считаю, что деньги — это самое главное. Но они приобретают исключительную важность, когда их постоянно не хватает. Вспомни, как мы с тобой тонули в реке. Нам обязательно надо было выбраться. Все остальное было второстепенным. То же происходит сейчас с твоими родителями. Их финансовое положение настолько тяжелое, что они только о нем и говорят. Можно сказать, что они тонут. Я хочу помочь тебе, чтобы ты не попала в подобную ситуацию. Если хочешь, я покажу тебе, как деньги могут приносить радость», — объясняет Мани.

С этого диалога и начинается увлекательное путешествие Киры в мир денег. Девочка, а с ней и читатели учатся принимать правильные финансовые решения, распоряжаться деньгами так, чтобы они приносили выгоду. У главной героини хорошо получается следовать советам пса по имени Мани.

Главные советы Мани

Финансовые консультанты и эксперты советуют и взрослым, и детям обязательно прочитать книгу Бодо Шефера. Мы же решили собрать самые главные советы, которые дает пес.

В первую очередь определитесь, что для вас значат деньги.

«Деньги делают характер человека более выразительным. Это как увеличительное стекло. Счастливый человек станет с деньгами еще счастливее, а вечно озабоченный только добавит себе забот», — напоминает Мани.

Выберите три самые важные причины, почему вы хотели бы стать богатыми.

Надо четко знать свои желания. Возвращайтесь к ним каждый день, вспоминайте о них. Так вам будет легче разглядеть возможности, которые помогут их осуществить. А еще сделайте альбом мечты. Смотрите каждый день в него, мечтайте о том, что на картинках. Человек мыслит образами, следовательно, вы будете программировать себя на достижение мечты.

Всегда находите 10 минут на дневник успеха и альбом мечты.

И еще: следуйте правилу 72 часов. Если вы что-то задумали, то должны выполнить это за 72 часа. Иначе у вас никогда не дойдут до этого руки. Ищите варианты подзаработать, чтобы получать доход от того, что любите.

Не бойтесь меняться к лучшему, меняйте отношение к деньгам. Заведите копилку мечты. Для каждой мечты — отдельная копилка. Напишите на копилку название мечты и начинайте копить на нее.

Помните: чем больше доходы, тем быстрее растут расходы.

Поэтому важно не количество денег, а то, как мы обращаемся с тем, что у нас есть на данный момент. Даже при небольших доходах можно начать путь к финансовому успеху. Заведите дневник успеха и записывайте вещи, которые вам удались. Желательно делать это ежедневно и каждый раз находить не менее пяти успехов. Это придаст вам уверенности.

Из всех денег, которые остаются после расходов, половину надо откладывать, а второй половиной оплачивать долги, если они есть. Вложите в бумажник записку с вопросом: «Это тебе действительно нужно?». Вы будете постоянно вспоминать, что не стоит тратить лишнее.

Ни в коем случае не выводите вложенные деньги. Вкладывайте их, и ваши доходы будут расти.

Откладывайте 5-10 процентов своего состояния и ежемесячных доходов на черный день. Большая часть денег вложена — это хорошо, но в то же время означает определенный риск. Поэтому необходимо держать часть денег в наличном виде. Желательно в банковском сейфе.

Волшебная формула денег

Кроме практических советов, в книге Бодо Шефера есть и волшебная формула денег. Она гласит: должны быть осознание того, что мы любим деньги и хотим их зарабатывать, уверенность в себе, идеи и готовность делать то, что нам нравится.

Еще должны быть распределение денег на ежедневные расходы, исполнение долгосрочных желаний и подкорм «курочки» (вложений), умелое вложение денег и наслаждение от всего процесса.

Вкладывать деньги легче, чем думает большинство людей.

Надо учитывать всего три вещи. Деньги должны быть вложены надежно, приносить «золотые яйца» (доход), и вложениями вы должны легко управлять.

Не забывайте, что вкладывать надо в разные компании, чтобы снизить риск потери средств. Стоит делать долгосрочные и надежные вложения. Это значит, что нужно смотреть на вариант, который в долгосрочном плане принесет значительный доход. Если вы не уверены, что сейчас подходящий момент вложиться в какие-нибудь ценные бумаги, то положите их на счет до востребования с небольшим процентом. Так ваши деньги как минимум не обесценятся.

Человек, усвоивший закономерности обращения с деньгами, увидит, что его финансовая ситуация начинает улучшаться. Бодо Шефер

«Ничто не может помешать идее, если пришло ее время. Это утверждение справедливо для каждого человека. Никто и ничто не могут помешать воспользоваться правом, данным вам от рождения, — правом быть богатым. Достоинство и финансовая свобода — это наше естественное право», — уверен он.