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Экономика

Заседание Евразийского межправсовета. Новые соглашения и правила для ювелиров

Сегодня в Москве состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

По данным ЕЭК, члены совета рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения, международного сотрудничества, реализации цифровой повестки союза, взаимодействия стран в промышленной и сельскохозяйственной сферах.

Премьер-министры, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и премьер-министр Сербии Ана Брнабич подпишут соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией.

На заседании межправсовета планируют заключить международные соглашения:

— об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС;

— о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках союза.

«Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят заявление по случаю вступления в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Его подписали 17 мая 2018 года в Астане (Казахстан)», — рассказали в ЕЭК.

Предполагается, что примут ряд решений в сфере цифровизации экономик стран ЕАЭС и в ювелирной отрасли.

В частности, утвержден порядок взаимодействия центров компетенций стран Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии в рамках реализации цифровой повестки союза. Членам межправсовета представят план мероприятий по продвижению ювелирной продукции стран ЕАЭС на рынки третьих стран.

В заседании примет участие премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Он вылетел в Москву накануне.
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