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Экономика

С начала года фермеры получили почти 10 тысяч льготных кредитов

По проекту «Финансирование сельского хозяйства — 7» коммерческими банками выдано 9 тысяч 861 льготный кредит на 4 миллиарда 933,9 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на растениеводство выдано 2 тысячи 812 льготных кредитов на 1 миллиард 101,7 миллиона сомов, а на животноводство — 6 тысяч 744 льготных кредита на 2 миллиарда 613,1 миллиона сомов. Кроме того, 305 льготных кредитов выдано на 1 миллиард 219 миллионов сомов.

Напомним, по проекту кредиты предоставляются по льготной процентной ставке (под 6, 8 и 10 процентов годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызстана для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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