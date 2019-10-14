В Кыргызстане впервые в режиме онлайн зарегистрировали две новые компании

Министерство юстиции Кыргызстана зарегистрировало два юридических лица (общества с ограниченной ответственностью) в режиме онлайн. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, регистрацию проводят в рамках пилотного проекта. В кабмине отметили, что для перевода оказываемых государственных услуг в электронный формат внедряют онлайн-регистрацию юридических лиц.

Реализация проекта «Онлайн-регистрация, перерегистрация, регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)» разделена на два этапа.

На первом этапе будет только онлайн-регистрация юридических лиц, а на втором — онлайн-регистрация, перерегистрация, регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств).

«На первом этапе ожидаемым результатом станет работа системы онлайн-регистрации юридических лиц на сайте Министерства юстиции и сокращение сроков регистрации юридических лиц. Для реализации второго этапа утверждена концепция создания и развития системы онлайн-регистрации, перерегистрации и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств). Раазработан проект закона, которым предусмотрена правовая основа регистрации, перерегистрации и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) в электронном формате», — подчеркнули в правительстве.

Информационные системы «Электронная база данных юридических лиц, филиалов (представительств)» и «Онлайн-регистрация юридических лиц» подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк».