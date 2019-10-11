14:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Минэкономики: Из-за закона о дольщиках пострадает бизнес

«Из-за несбалансированных норм регулирования долевого строительства пострадает бизнес», — заявил сегодня на круглом столе заведующий отделом управления предпринимательской деятельности Министерства экономики Кыргызстана Усенгул уулу Алмаз.

По его словам, предлагаемый депутатами законопроект ужесточает требования к строительным компаниям. В основе документа лежит законодательство России. В этой стране другая структура. В КР рыночная экономика, поэтому кыргызская модель должна быть сбалансированной.

«Если мы неверно введем регулирование, то пострадает бизнес. Сейчас строительство составляет 9,4 процента ВВП, компании этой сферы вносят 6 процентов от общей суммы налоговых отчислений. В секторе работают более 20 тысяч человек, более 1 миллиона людей связаны с этим бизнесом», — сказал Усенгул уулу Алмаз.

Читайте по теме
История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице

Он добавил, что Минэкономики подготовило законопроект, который внесли в правительство. Ведомство в рамках рабочей группы внесло свои предложения, в которых есть сбалансированные инструменты. Документ вносит изменения в Жилищный кодекс, в том числе вводит понятие долевого строительства.

«При долевом строительстве компании должны иметь положительные заключения госорганов и право собственности на участок. Стройкомпания должна отслеживаться на одном банковском счете и контролироваться госорганом. Лиц, которые не будут соблюдать эти четыре пункта, привлекут к уголовной ответственности», — заключил Усенгул уулу Алмаз.
Ссылка:
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Против гендиректора «Санат Инвест» возбудили уголовное дело о мошенничестве
Обманутые дольщики. Часто строительные компании являются пустышками
В Кыргызстане около 4 тысяч обманутых дольщиков
История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице
Строительное лобби. Законопроект об обманутых дольщиках вернули с замечаниями
Дольщики митингуют у «Белого дома» и требуют снять с ареста их объекты
Проблемы дольщиков — под защиту государства
В Кыргызстане договоры о долевом участии в строительстве незаконны
От дольщиков «Иска Строй» и «Альянс групп» поступают массовые жалобы
В Кыргызстане хотят создать реестр застройщиков с их индексом привлекательности
Популярные новости
В&nbsp;10&nbsp;раз подорожает с&nbsp;нового года растаможка автомобилей в&nbsp;Кыргызстане В 10 раз подорожает с нового года растаможка автомобилей в Кыргызстане
Дональд Лу: Кыргызстан может стать хабом для фирм IT-сектора Дональд Лу: Кыргызстан может стать хабом для фирм IT-сектора
Золотые спекуляции. Как Джеруй становится предметом политического торга Золотые спекуляции. Как Джеруй становится предметом политического торга
Теперь официально&nbsp;&mdash; &laquo;Керемет Банк&raquo;. &laquo;Росинбанк&raquo; прошел перерегистрацию Теперь официально — «Керемет Банк». «Росинбанк» прошел перерегистрацию
Бизнес
Проект &laquo;Стипендия&raquo;: &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; помогает выпускникам детских домов Проект «Стипендия»: «Халык Банк Кыргызстан» помогает выпускникам детских домов
Планшет, который &laquo;нянчит&raquo; вашего ребенка, не&nbsp;научит его общаться. Что делать? Планшет, который «нянчит» вашего ребенка, не научит его общаться. Что делать?
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
11 октября, пятница
14:17
Земельная реформа. Онлайн-торги вместо конкурса на участки хочет внедрить мэрия
13:10
Молодые врачи-хирурги вынуждены таксовать. Министра просят уделить внимание
12:53
Министерству здравоохранения посоветовали больше работать с инвесторами
12:36
Против гендиректора «Санат Инвест» возбудили уголовное дело о мошенничестве
12:33
Скандал с реанимобилями. Минздрав вынужден обратиться в суд