Минэкономики: Из-за закона о дольщиках пострадает бизнес

«Из-за несбалансированных норм регулирования долевого строительства пострадает бизнес», — заявил сегодня на круглом столе заведующий отделом управления предпринимательской деятельности Министерства экономики Кыргызстана Усенгул уулу Алмаз.

По его словам, предлагаемый депутатами законопроект ужесточает требования к строительным компаниям. В основе документа лежит законодательство России. В этой стране другая структура. В КР рыночная экономика, поэтому кыргызская модель должна быть сбалансированной.

«Если мы неверно введем регулирование, то пострадает бизнес. Сейчас строительство составляет 9,4 процента ВВП, компании этой сферы вносят 6 процентов от общей суммы налоговых отчислений. В секторе работают более 20 тысяч человек, более 1 миллиона людей связаны с этим бизнесом», — сказал Усенгул уулу Алмаз.

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Он добавил, что Минэкономики подготовило законопроект, который внесли в правительство. Ведомство в рамках рабочей группы внесло свои предложения, в которых есть сбалансированные инструменты. Документ вносит изменения в Жилищный кодекс, в том числе вводит понятие долевого строительства.

«При долевом строительстве компании должны иметь положительные заключения госорганов и право собственности на участок. Стройкомпания должна отслеживаться на одном банковском счете и контролироваться госорганом. Лиц, которые не будут соблюдать эти четыре пункта, привлекут к уголовной ответственности», — заключил Усенгул уулу Алмаз.