Обманутые дольщики повторно просят помощи у президента Кыргызстана

В социальных сетях обсуждают фотографию баннера, на котором обманутые дольщики компании «Мастер Групп» напоминают президенту Кыргызстана о своей просьбе в решении их проблемы.
«Вы обещали помочь — мы верим вам, помогите вернуть наши деньги. Мы были у вас в 2021 году», — написали дольщики.
С 2013 года люди не могут получить жилье из-за разбирательств с владельцами земельных участков, на которых возводили дом.
Напомним, люди не могут получить свое жилье с 2013 года. Изначально с владельцами трех земельных участков застройщик заключил договор на совместное проектирование и строительство. Взамен обещал предоставить квартиры.
Позже владельцы участков стали менять условия договора. Это вылилось в судебные разбирательства. В итоге строительство заморозили. Объект не сдали до сих пор.
В 2021 году поддержки просили 116 кыргызстанцев, которые вложились в строительство дома по адресу Байтика Баатыра, 60-64, возводившегося компанией «Мастер Групп».