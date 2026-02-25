18:06
Общество

Обманутые дольщики повторно просят помощи у президента Кыргызстана

В социальных сетях обсуждают фотографию баннера, на котором обманутые дольщики компании «Мастер Групп» напоминают президенту Кыргызстана о своей просьбе в решении их проблемы.

«Вы обещали помочь — мы верим вам, помогите вернуть наши деньги. Мы были у вас в 2021 году», — написали дольщики.

С 2013 года люди не могут получить жилье из-за разбирательств с владельцами земельных участков, на которых возводили дом.

Как ранее сообщали СМИ, президент выслушал дольщиков и обещал решить проблему.

Президента просят обратить внимание на 116 обманутых дольщиков «Мастер Групп»

Напомним, люди не могут получить свое жилье с 2013 года. Изначально с владельцами трех земельных участков застройщик заключил договор на совместное проектирование и строительство. Взамен обещал предоставить квартиры. 

Позже владельцы участков стали менять условия договора. Это вылилось в судебные разбирательства. В итоге строительство заморозили. Объект не сдали до сих пор. 

В 2021 году поддержки просили 116 кыргызстанцев, которые вложились в строительство дома по адресу Байтика Баатыра, 60-64, возводившегося компанией «Мастер Групп».

