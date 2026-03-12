12:38
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

По объектам строительной компании «Доолот Курулуш» проводят аудит

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства проводит аудит по объектам компании «Доолот Курулуш». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в рамках аудита детально анализируют состояние строительных объектов, объем выполненных работ, финансовые потоки, договорные обязательства и договоры, заключенные с участниками долевого строительства.

После определения фактического состояния проектов примут решение по дальнейшему продолжению строительных работ.

пресс-службы Минстроительства
Фото пресс-службы Минстроительства. Встреча с дольщиками «Доолот Курулуш»

Об аудите, проводимой работе по объектам жилых комплексов «Кудайберген» и «Шопоков Эко Сити» первый заместитель министра Самат Джантелиев сегодня рассказал представителям участников долевого строительства ОсОО «Доолот Курулуш». Чиновник отметил, что для оформления необходимой документации требуется определенное время.

Читайте по теме
Президент поручил проверить деятельность стройкомпании «Доолот Курулуш»

Ситуация вокруг «Доолот Курулуш» взята под личный контроль президента Садыра Жапарова в январе 2026 года после жалоб граждан. По предварительным данным властей, более тысячи дольщиков перечислили компании свыше 1 миллиарда сомов, однако на многих участках работы не вышли даже на уровень котлована.

Кроме того, застройщик не выполнил обязательства перед мэрией города Шопокова, которая выделила компании 8 гектаров земли в обмен на 140 квартир для муниципалитета. Для выяснения судьбы средств дольщиков и оценки реальных объемов работ создали специальную рабочую комиссию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365653/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг
Открытие части моста на проспекте Жибек Жолу в Бишкеке перенесли на выходные
В Бишкеке бетононасос упал и обесточил улицу. Минстрой оштрафовал стройкомпанию
В Бишкеке расширят школу «Светоч»: появится 450 новых ученических мест
За 6 лет вклад стройотрасли в экономику вырос в 8 раз — до 438 миллиардов сомов
Главе кабмина показали здание в Бишкеке, которое строят по новой технологии
В Кыргызстане объем ВВП в строительстве достиг 438,5 миллиарда сомов
В Бишкеке заложили капсулу под новый многофункциональный культурный центр
В Бишкеке строят современную станцию юных техников с обсерваторией и картодромом
Обманутые дольщики повторно просят помощи у президента Кыргызстана
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
12 марта, четверг
12:23
Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов...
12:22
На кампанию ООН «87 миллионов жизней» выделят $23 миллиарда
12:15
По объектам строительной компании «Доолот Курулуш» проводят аудит
12:03
ЖК одобрил законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан
12:00
Цены на дома и квартиры. Как изменилась стоимость «квадрата» с начала 2026 года