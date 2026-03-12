По объектам строительной компании «Доолот Курулуш» проводят аудит

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства проводит аудит по объектам компании «Доолот Курулуш». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в рамках аудита детально анализируют состояние строительных объектов, объем выполненных работ, финансовые потоки, договорные обязательства и договоры, заключенные с участниками долевого строительства.

После определения фактического состояния проектов примут решение по дальнейшему продолжению строительных работ.

Фото пресс-службы Минстроительства. Встреча с дольщиками «Доолот Курулуш»

Об аудите, проводимой работе по объектам жилых комплексов «Кудайберген» и «Шопоков Эко Сити» первый заместитель министра Самат Джантелиев сегодня рассказал представителям участников долевого строительства ОсОО «Доолот Курулуш». Чиновник отметил, что для оформления необходимой документации требуется определенное время.

Читайте по теме Президент поручил проверить деятельность стройкомпании «Доолот Курулуш»

Ситуация вокруг «Доолот Курулуш» взята под личный контроль президента Садыра Жапарова в январе 2026 года после жалоб граждан. По предварительным данным властей, более тысячи дольщиков перечислили компании свыше 1 миллиарда сомов, однако на многих участках работы не вышли даже на уровень котлована.

Кроме того, застройщик не выполнил обязательства перед мэрией города Шопокова, которая выделила компании 8 гектаров земли в обмен на 140 квартир для муниципалитета. Для выяснения судьбы средств дольщиков и оценки реальных объемов работ создали специальную рабочую комиссию.