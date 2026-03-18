Общество

Дольщикам упростили жизнь: в Бишкеке ввели новый порядок выдачи техпаспортов

Мэрия Бишкека ввела временные меры для решения вопроса выдачи технических паспортов участникам долевого строительства. Об этом сообщили в муниципалитете.

Отмечается, что 12 марта 2026 года принято распоряжение, регулирующее выдачу справок о согласии на отчуждение имущественных прав на жилые и нежилые помещения, расположенные на муниципальных земельных участках. Мера принята во исполнение поручения президента Садыра Жапарова и направлена на ускорение оформления документов для дольщиков.

Согласно новым условиям, арендаторы муниципальных земельных участков — физические и юридические лица — для получения справки должны предоставить залоговое обеспечение в размере не менее 10 процентов жилых и нежилых помещений в состоянии «под самоотделку».

Как пояснили в мэрии, залог необходим в качестве гарантии последующего выкупа земельного участка в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, на официальном сайте Бишкекского городского кенеша опубликован проект постановления о внесении изменений в порядок выкупа земельных участков, ранее предоставленных в аренду под строительство многоквартирных домов.

В муниципалитете подчеркнули, что принимаемые меры носят временный характер и направлены на защиту прав дольщиков.
