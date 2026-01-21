13:56
Обманутые кооперативом «Ихсан Групп ЛТД» все еще не получили свои деньги

Кыргызстанцы, обманутые кооперативом «Ихсан Групп ЛТД», все еще не получили свои деньги и просят о помощи. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.

«До сих пор приходят письма от обманутых на миллионы граждан. Даже недавно на встрече с избирателями озвучили эту проблему, сказали, что за шесть лет ничего не решилось. Как решить этот вопрос?» — обратилась она к представителям кабмина.

Напомним, в 2022 году МВД возбудило уголовные дела по статьям 209 «Мошенничество» и 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» в отношении правления и учредителей организации «Ихсан Групп ЛТД». Сообщалось, что потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 276 миллионов сомов.

В 2024-м Первомайский районный суд Бишкека приговорил руководителей правления компании Акинай Бекмурзаеву и Эрмата Абылкасымова к 12 и 11 годам лишения свободы соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358718/
