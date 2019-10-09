В 10 раз подорожает с нового года растаможка автомобилей в Кыргызстане

С 1 января 2020 года растаможка автомобилей, ввезенных в Кыргызстан из третьих стран, подорожает в 10 раз.

В Государственной таможенной службе напомнили, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран.

С 1 января 2020-го начнут действовать тарифы, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года.

«Рекомендуется заблаговременно планировать маршруты ввоза автомобилей из третьих стран транспортных средств для личного пользования. Согласно статье 53 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, ставки таможенных пошлин применяются на день регистрации таможенным органом таможенной декларации», — подчеркнули в ГТС.