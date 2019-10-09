08:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В 10 раз подорожает с нового года растаможка автомобилей в Кыргызстане

Фото Государственной таможенной инспекции. Пример изменения ставки растаможки автомобиля

С 1 января 2020 года растаможка автомобилей, ввезенных в Кыргызстан из третьих стран, подорожает в 10 раз.

В Государственной таможенной службе напомнили, что 31 декабря 2019 года заканчивается действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран.

С 1 января 2020-го начнут действовать тарифы, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года. 

«Рекомендуется заблаговременно планировать маршруты ввоза автомобилей из третьих стран транспортных средств для личного пользования. Согласно статье 53 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, ставки таможенных пошлин применяются на день регистрации таможенным органом таможенной декларации», — подчеркнули в ГТС.
Ссылка:
просмотров: 24046
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начался отток денег из-за снижения цен на растаможку авто
Решение о снижении пошлин на ввоз автомобилей в Кыргызстане еще не приняли
Популярные новости
Теперь официально&nbsp;&mdash; &laquo;Керемет Банк&raquo;. &laquo;Росинбанк&raquo; прошел перерегистрацию Теперь официально — «Керемет Банк». «Росинбанк» прошел перерегистрацию
Правительство определилось с&nbsp;кандидатурами заместителей бизнес-омбудсмена Правительство определилось с кандидатурами заместителей бизнес-омбудсмена
Впервые с&nbsp;апреля международные резервы Кыргызстана сократились на&nbsp;$50 миллионов Впервые с апреля международные резервы Кыргызстана сократились на $50 миллионов
Пересмотр соглашения по&nbsp;Джерую. Сторонам предлагают начать переговоры Пересмотр соглашения по Джерую. Сторонам предлагают начать переговоры
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
10 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 октября, среда
23:55
Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела
23:48
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
23:31
В Бишкеке начали сезонную очистку арыков
23:29
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
23:08
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа