Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 4,25 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.

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Отмечено, что экономика страны демонстрирует умеренные темпы роста. Основной вклад в ее рост вносят промышленность, строительство и сектор услуг. Чистый приток денежных переводов в страну в январе — июле 2019 года снизился на 13,4 процента. При этом тенденция роста реальной заработной платы сохраняется, по итогам января — июля 2019-го она выросла на 4,6 процента.

«В монетарном секторе ситуация стабильна. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки в целом колеблются в диапазоне процентного коридора, установленного Национальным банком. Активность на межбанковском кредитном рынке сохраняется. Стимулирующее направление проводимой денежно-кредитной политики способствует увеличению кредитования экономики и постепенному снижению стоимости кредитных ресурсов для конечных потребителей. Ресурсная база коммерческих банков продолжает расширяться», — подчеркнули в НБ КР.

В банковской системе уровень избыточной ликвидности снижается в основном в результате операций сектора государственных финансов. Внутренний валютный рынок стабилен.

«В целом текущая макроэкономическая ситуация и тенденции, складывающиеся во внешней среде, соответствуют ожиданиям Национального банка. В этих условиях решили сохранить учетную ставку. В зависимости от экономической ситуации Нацбанк примет необходимые меры денежно-кредитной политики. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики», — заключили в НБ КР.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 ноября 2019 года.