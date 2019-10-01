Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 4,25 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.
«В монетарном секторе ситуация стабильна. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки в целом колеблются в диапазоне процентного коридора, установленного Национальным банком. Активность на межбанковском кредитном рынке сохраняется. Стимулирующее направление проводимой денежно-кредитной политики способствует увеличению кредитования экономики и постепенному снижению стоимости кредитных ресурсов для конечных потребителей. Ресурсная база коммерческих банков продолжает расширяться», — подчеркнули в НБ КР.
В банковской системе уровень избыточной ликвидности снижается в основном в результате операций сектора государственных финансов. Внутренний валютный рынок стабилен.
Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 ноября 2019 года.