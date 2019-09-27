Налоговая ответила на критику Соцфонда: Не стоит будоражить опасениями

«Два госоргана должны совместно проводить работу по обеспечению эффективного администрирования страховых взносов, не создавая ненужных препятствий и не будоража общественность преждевременными опасениями», — заявили в Государственной налоговой службе, комментируя выступление главы Соцфонда в парламенте.

Напомним, накануне председатель Социального фонда Медер Ирсалиев сообщил, что по итогам первого полугодия недобор по страховым взносам составлял 1,5 миллиарда сомов. Он предположил, что из-за этого есть опасения по выплате пенсий в январе-феврале 2020 года.

В ГНС ответили, что сумма недобора по итогам восьми месяцев была снижена и составила порядка 800 миллионов сомов. Всего собрано 20,3 миллиарда сомов страховых взносов. По итогам сентября ожидается перевыполнение плана на более чем 80 миллионов сомов.

«А за оставшиеся три месяца 2019-го предстоит собрать 10,1 миллиарда сомов страховых взносов с учетом отставания по итогам первого полугодия. В целом в этом году Налоговая служба должна собрать 33 миллиарда 144,5 миллиона сомов страховых взносов. План будет выполнен. Ведомство на местах проводит разъяснительную работу о необходимости своевременной и в полной мере уплаты причитающихся сумм страховых взносов. Как результат показатели количества выданных страховых полисов по сравнению с 2018-м увеличились более чем в два раза», — рассказали в ГНС.

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Кроме того, в ведомстве решают проблемы, связанные с администрированием страховых взносов. После передачи этих функций из Соцфонда в середине января 2019-го в налоговых органах отсутствовали полные и достоверные сведения по остаткам задолженности по страховым взносам плательщиков по состоянию на 1 января этого года.

«В том числе не было данных о возможности взыскания долгов за прошлые годы. По предварительному анализу более 70 тысяч плательщиков имеют страховую задолженность на 2,9 миллиарда сомов, по которым ГНС проводит работу. Кроме того, служба не располагает информацией, сколько страховых взносов поступило в бюджет Соцфонда до официальной передачи функции Налоговой службе. В январе недобор составил около 380 миллионов сомов», — подчеркнули в ГНС.

«Инициирован ряд нормативно-правовых актов, которые позволят применять современные и эффективные технологии и подходы администрирования страховых взносов. На стадии завершения находятся конкурсы по приему сотрудников, которые займутся администрированием страховых взносов. После полного укомплектования штатов Налоговая служба сможет эффективнее исполнять эту функцию. Передача функций по администрированию страховых взносов Налоговой службе была требованием времени и необходимостью. Это создает благоприятные условия для ведения бизнеса, так как снижается административная нагрузка на юридических и физических лиц», — заключили в ведомстве.