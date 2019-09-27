Задержек с выплатой пенсий не будет. Главе Соцфонда предложили уволиться

Пособия, пенсии и зарплаты будут выплачиваться вовремя. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, когда речь идет о социальных выплатах, пенсиях и зарплатах, нельзя говорить, что будут какие-то задержки. Эти выплаты предусмотрены законом. Поэтому все должно быть вовремя.

«Если есть какая-то информация о возможных проблемах, то скажите мне сейчас. По моей информации, средств хватит», — уверен Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина раскритиковал главу Соцфонда Медера Ирсалиева за сообщение о том, что есть риск невыплаты пенсий в начале 2020 года. Премьер-министр посчитал, что за подобные рассказы он должен уволиться.

«Мы передали функции по сбору средств из Соцфонда Налоговой службе. Министр не имеет права говорить такие вещи. Это могут сделать эксперты, аналитики, а не министры. Если есть риски, скажите сейчас. Но по моей информации, никаких проблем с пенсиями не будет», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.