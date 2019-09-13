Итоги августа. Рост экономики Кыргызстана замедлился

Рост экономики по итогам августа 2019 года остается высоким, но впервые за три месяца он замедлился. А все итоговые показатели с учетом золота и без него разнятся почти в два раза.
Золотая подушка ВВПНа фоне высоких темпов добычи золота в этом году растет и экономика. Но эксперты сразу предупреждали, что уже осенью эффект низкой экономической базы исчерпают. Это значит, что к концу года рост экономики будет скромнее, чем летом.
Итоги августа показали, что экономисты оказались правы. Рост ВВП замедлился сразу на 0,7 процента.
По итогам января — августа 2019 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 334 миллиарда 566,6 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на 6,2 процента.
Показатели понятны: в этом году экономика держится на плаву и показывает хороший рост за счет «золотой подушки». На предприятии «Кумтор» с конца 2018 года разрабатывают богатую золотом руду.
Похожая ситуация была в 2017-м. И если сравнить рост ВВП два года назад и сейчас, он почти идентичный. В 2017-м ВВП вырос за восемь месяцев на 6 процентов, а в 2019-м — на 6,2 процента.
Если смотреть, что происходит с экономикой без золота, то ситуация гораздо скромнее. Рост ВВП без «Кумтора» в два раза меньше.
По итогам января — августа 2019 года ВВП без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор составил 298 миллиардов 463,2 миллиона сомов. Это на 3 процента больше показателей 2018-го.
В августе рост экономики без золота замедлился лишь на 0,1 процента.
Промышленные радостиЗа счет высоких темпов добычи золота в этом году усиленно растут и объемы промышленного производства. Но вот без учета «Кумтора» показатели стремятся в обратную сторону.
В январе — августе 2019 года в Кыргызстане произвели промышленной продукции на 169 миллиардов 570,7 миллиона сомов. Это на 17 процентов больше, чем в 2018-м. Но и здесь сказывается эффект низкой базы. Чем ближе к концу года, тем скромнее становится рост.
Всего за месяц рост объемов промышленного производства замедлился сразу на 2 процента.
Вместе с тем снизилось производство нефтепродуктов (на 46,1 процента) и фармацевтической продукции (на 14,8 процента).
Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства промышленной продукции за восемь месяцев составил 92 миллиарда 16,96 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м падение составило 2 процента.
Дорожают картофель, фрукты и сигаретыС начала года в Кыргызстане потребительские цены повысились на 0,3 процента.
Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,7 процента, тарифы на услуги — на 1,2 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,4 процента. А вот непродовольственные товары, напротив, подешевели на 1,8 процента.
С начала 2019 года снижение потребительских цен и тарифов наблюдалось в Оше (на 1,1 процента) и Таласской области (на 0,1 процента).
Наибольший рост цен зафиксировали в Баткенской области, где больше всего подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 4,7 процента). Значительно выросли цены в Иссык-Кульской области (на 2 процента) за счет подорожания алкогольных напитков и табачных изделий (на 4,6 процента).
Максимальный рост цен и тарифов на услуги отмечен в Нарынской области (2,5 процента), на непродовольственные товары — в Иссык-Кульской (0,3 процента).
Зарплаты растут в горнорудке и строительствеПо данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 16 тысяч 448 сомов.
Повышение среднемесячной начисленной заработной платы по сравнению с 2018 годом наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы информации и связи, транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.
По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 739,07 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 224,81 сома.
Прогноз аналитиков: чего ждать к концу года
Команда аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) считает, что замедление роста экономики в ближайшие месяцы продолжится.
«Динамика экономического роста Кыргызстана во многом по-прежнему формируется за счет производства золота на месторождении Кумтор. Сводный опережающий индикатор, рассчитываемый Евразийской экономической комиссией, указывает на то, что в сентябре 2019 года следует ожидать увеличения деловой активности. Однако в начале четвертого квартала 2019 года эффект низкой базы в золоторудном секторе исчерпают, что обусловит замедление экономического роста. В результате по итогам 2019 года мы ожидаем увеличения ВВП республики на 4 процента», — прокомментировала 24.kg ситуацию в экономике аналитик отдела экономического анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова.
Она отмечает, что динамика промышленного производства без учета золоторудного фактора улучшилась. Растут добыча металлических руд и текстильное производство.
По прогнозу, в четвертом квартале 2019 года производство в ряде отраслей промышленности восстановится.
«Основные вложения идут в сектор водоснабжения. Сохраняется высокая инвестиционная активность предприятий горнодобывающей отрасли. В то же время сократились капитальные вложения в транспортный сектор. До конца 2019 года динамика инвестиционного спроса продолжит формироваться при активном участии государственного сектора», — заключила Айгуль Бердигулова.