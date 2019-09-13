Итоги августа. Рост экономики Кыргызстана замедлился

Рост экономики по итогам августа 2019 года остается высоким, но впервые за три месяца он замедлился. А все итоговые показатели с учетом золота и без него разнятся почти в два раза.

Золотая подушка ВВП

На фоне высоких темпов добычи золота в этом году растет и экономика. Но эксперты сразу предупреждали, что уже осенью эффект низкой экономической базы исчерпают . Это значит, что к концу года рост экономики будет скромнее, чем летом.

Итоги августа показали, что экономисты оказались правы. Рост ВВП замедлился сразу на 0,7 процента.

По итогам января — августа 2019 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 334 миллиарда 566,6 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на 6,2 процента.

Показатели понятны: в этом году экономика держится на плаву и показывает хороший рост за счет «золотой подушки». На предприятии «Кумтор» с конца 2018 года разрабатывают богатую золотом руду.

Похожая ситуация была в 2017-м. И если сравнить рост ВВП два года назад и сейчас, он почти идентичный. В 2017-м ВВП вырос за восемь месяцев на 6 процентов, а в 2019-м — на 6,2 процента.

Если смотреть, что происходит с экономикой без золота, то ситуация гораздо скромнее. Рост ВВП без «Кумтора» в два раза меньше.

По итогам января — августа 2019 года ВВП без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор составил 298 миллиардов 463,2 миллиона сомов. Это на 3 процента больше показателей 2018-го.

В августе рост экономики без золота замедлился лишь на 0,1 процента.

Эксперты Евразийского банка развития отмечают, что рост ВВП Кыргызстана без «Кумтора» происходит на фоне улучшения показателей строительного сектора.

Промышленные радости

За счет высоких темпов добычи золота в этом году усиленно растут и объемы промышленного производства. Но вот без учета «Кумтора» показатели стремятся в обратную сторону.

В январе — августе 2019 года в Кыргызстане произвели промышленной продукции на 169 миллиардов 570,7 миллиона сомов. Это на 17 процентов больше, чем в 2018-м. Но и здесь сказывается эффект низкой базы. Чем ближе к концу года, тем скромнее становится рост.

Всего за месяц рост объемов промышленного производства замедлился сразу на 2 процента.

По данным Национального статистического комитета, рост объемов промышленного производства в январе — августе 2019 года обусловлен увеличением производства основных металлов, текстильного производства, добычи металлических руд, сырой нефти и природного газа, производства химической продукции и добычи угля.

Вместе с тем снизилось производство нефтепродуктов (на 46,1 процента) и фармацевтической продукции (на 14,8 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства промышленной продукции за восемь месяцев составил 92 миллиарда 16,96 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м падение составило 2 процента.

Дорожают картофель, фрукты и сигареты

С начала года в Кыргызстане потребительские цены повысились на 0,3 процента.

Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,7 процента, тарифы на услуги — на 1,2 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 3,4 процента. А вот непродовольственные товары, напротив, подешевели на 1,8 процента.

С начала 2019 года снижение потребительских цен и тарифов наблюдалось в Оше (на 1,1 процента) и Таласской области (на 0,1 процента).

Наибольший рост цен зафиксировали в Баткенской области, где больше всего подорожали пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 4,7 процента). Значительно выросли цены в Иссык-Кульской области (на 2 процента) за счет подорожания алкогольных напитков и табачных изделий (на 4,6 процента).

Максимальный рост цен и тарифов на услуги отмечен в Нарынской области (2,5 процента), на непродовольственные товары — в Иссык-Кульской (0,3 процента).

Зарплаты растут в горнорудке и строительстве

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 16 тысяч 448 сомов.

Повышение среднемесячной начисленной заработной платы по сравнению с 2018 годом наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы информации и связи, транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 739,07 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 224,81 сома.

Прогноз аналитиков: чего ждать к концу года

Команда аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР) считает, что замедление роста экономики в ближайшие месяцы продолжится.

«Динамика экономического роста Кыргызстана во многом по-прежнему формируется за счет производства золота на месторождении Кумтор. Сводный опережающий индикатор, рассчитываемый Евразийской экономической комиссией, указывает на то, что в сентябре 2019 года следует ожидать увеличения деловой активности. Однако в начале четвертого квартала 2019 года эффект низкой базы в золоторудном секторе исчерпают, что обусловит замедление экономического роста. В результате по итогам 2019 года мы ожидаем увеличения ВВП республики на 4 процента», — прокомментировала 24.kg ситуацию в экономике аналитик отдела экономического анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова.

Она отмечает, что динамика промышленного производства без учета золоторудного фактора улучшилась. Растут добыча металлических руд и текстильное производство.

По прогнозу, в четвертом квартале 2019 года производство в ряде отраслей промышленности восстановится.

Исключение составляет нефтеперерабатывающий сектор. В нем снижение показателей связано со структурными факторами.

«Основные вложения идут в сектор водоснабжения. Сохраняется высокая инвестиционная активность предприятий горнодобывающей отрасли. В то же время сократились капитальные вложения в транспортный сектор. До конца 2019 года динамика инвестиционного спроса продолжит формироваться при активном участии государственного сектора», — заключила Айгуль Бердигулова.