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Экономика

Стоимость пакета акций КР в Centerra Gold выросла после подписания соглашения

Стоимость пакета акций Кыргызстана в золотодобывающей компании Centerra Gold выросла после подписания нового соглашения инвестора с правительством республики. Об этом на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, доля Кыргызстана в Centerra Gold оценивалась в $428 миллионов, а после подписания соглашения она достигла $650 миллионов.

«Кроме того, мы получили преимущества по требованиям соблюдения национального законодательства», — заявил Кубатбек Боронов.
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