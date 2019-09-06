Гульнара Ускенбаева: Отмена патентов не приведет к увеличению сбора налогов

«Отмена патентов не приведет к увеличению числа налогоплательщиков. Патенты уйдут, а налоги не придут», — заявила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева сегодня на общественных слушаниях по проекту бюджета на 2020 год.

По ее словам, онлайн-ККМ и весь проект фискализации на самом деле направлены на усиление налогового бремени тех предпринимателей, которые и так платят налоги. Реформа совершенно не захватывает теневую экономику.

«Если какой-то предприниматель не зарегистрирован в ГНС и не платит налоги, он и не побежит покупать онлайн-ККМ. А все эти призывы для населения требовать чеки — не более чем благие намерения. Ничем экономически это не подкреплено», — считает глава ассоциации.

«Сейчас обсуждают отход от патентной системы. Но ее вводили, чтобы проще и законно вести свою деятельность. Сейчас убирают патентную систему, предлагая сдавать ежемесячные отчеты, вести сложные учеты для людей, которые не умеют этого делать. Им предлагают увеличить их административную нагрузку», — заявила Гульнара Ускенбаева.