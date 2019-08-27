К концу 2019 года инфляцию в Кыргызстане ожидают на уровне около 4 процентов

Ожидается, что к концу 2019 года цены в Кыргызстане вырастут на 4 процента по сравнению с декабрем 2018-го. Такой прогноз дает Национальный банк страны.

По его данным, на 16 августа годовое значение инфляции сложилось на уровне 1,9 процента. Основными факторами инфляции явились стабильность цен на мировых продовольственных рынках и слабый внутренний спрос.

«Национальный банк прогнозирует сохранение низкой инфляционной динамики до конца текущего года при отсутствии внутренних и внешних шоков. Среднегодовое значение инфляции в 2019-м составит не выше 1,5 процента», — говорится в сообщении.