Национальный банк сохранил учетную ставку в 4,25 процента

Национальный банк сохранил учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 4,25 процента. Решение принято накануне правлением НБ КР.

Отмечено, что в Кыргызстане цены демонстрируют сдержанный рост. В реальном секторе экономическая активность сохраняется. Увеличение объемов производства наблюдается во всех основных секторах экономики, главным образом, в промышленности. При этом наметилась тенденция к снижению денежных переводов в страну, что создает риски для ослабления внутреннего спроса.

«Монетарный сектор характеризуется сохранением положительных тенденций. Стимулирующее направление проводимой денежно-кредитной политики способствует увеличению кредитования экономики и постепенному снижению стоимости кредитных ресурсов для потребителей. Расширяется ресурсная база коммерческих банков. Межбанковский рынок кредитных ресурсов показывает рост активности участников. На денежном рынке краткосрочные ставки приближены к ключевой ставке и находятся в диапазоне процентного коридора, установленного Национальным банком», — говорится в сообщении.

Национальный банк продолжает операции по стерилизации избыточной ликвидности. На сегодня в банковской системе наблюдается некоторое снижение ее уровня.

На внутреннем валютном рынке ситуация стабильна. С учетом оценок развития внешней среды и внутренних условий инфляция в экономике Кыргызстане в среднесрочной перспективе сохранится в рамках целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов и в текущем году на фоне стабильного внешнего инфляционного фона будет находиться на низких значениях.

«Национальный банк продолжает оценивать внутренние факторы воздействия на инфляцию, особое внимание уделено оценке эффекта сложившейся ситуации с засушливыми природно-климатическими условиями летнего периода. В зависимости от экономической ситуации Национальный банк будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики», — заключили в Нацбанке.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 сентября 2019 года.