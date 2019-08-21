Налоговая служба просит не тянуть с уплатой налога на транспорт, жилье и землю

Государственная налоговая инспекция напоминает, что на уплату налога на транспорт, жилье и землю у граждан осталось полторы недели.

В ГНС просят кыргызстанцев не откладывать на последний день, а уплатить налоги заранее, спокойно и без нервотрепки, чтобы не создавать ажиотаж и не терять свое время в очереди в кассы банков.

Граждане могут выбрать удобный для себя способ уплаты налога: в кассах любого банковского учреждения, почтовом отделении, а также через платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг.

Ранее в ГНС сообщали, что владельцы автотранспортных средств и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога на сайте службы.

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1 тысяча сомов, юридическим — 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в сall-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.