Госслужащие могут теперь заплатить налоги, не отходя от рабочего места

Государственные и муниципальные служащие смогут оплатить налог на недвижимость и транспорт на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) столичного муниципалитета запускает пилотный проект своевременного сбора налога на транспорт и землю.

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«Сотрудники ДЭИ совместно с органами государственной налоговой службы выезжают на место работы служащих, где они смогут оплатить налоги, не выходя с работы», — отметили в мэрии.

Сначала выездная группа посетит сотрудников аппарата правительства, затем — Жогорку Кенеша КР. Сотрудники мэрии уже оплатили все налоги, не выходя с работы.

По данным ГНС, налог на транспорт необходимо оплатить до 1 сентября, налог на недвижимость и земельные участки — до 2 сентября.

За несвоевременную уплату физическим лицам предусмотрен административный штраф — 1 тысяча сомов, юридическим — 5 тысяч сомов.