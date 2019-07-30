Агентство по защите инвестиций передают МИД Кыргызстана

Агентство по привлечению и защите инвестиций планируют преобразовать в Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта при Министерстве иностранных дел Кыргызстана. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор департамента информации — официальный представитель МИД КР Уланбек Дыйканбаев.

По его словам, МИД подготовил необходимый пакет документов. Такая идея выдвинута для скоординированных действий по привлечению иностранных инвестиций и реализации проектов в рамках достигнутых договоренностей и подписанных двусторонних документов.

«Для повышения работы межправительственных комиссий по сотрудничеству разработан проект постановления правительства о включении в состав всех комиссий, курирующих заместителей, министра иностранных дел на постоянной основе», — рассказал Уланбек Дыйканбаев.

Агентство по защите инвестиций создали в 2015 году. В ноябре 2017-го статус Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики повысили. Его преобразовали в Агентство по продвижению и защите инвестиций и подчинили напрямую премьер-министру Кыргызстана.