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Экономика
Сюжет: Безопасный город (361)

«Безопасный город». Банки и платежные организации хотят подключить к системе

В Кыргызстане обсуждают возможность подключения коммерческих банков и операторов платежных систем/платежных организаций к автоматизированной информационной системе «Безопасный город» Министерства внутренних дел для оплаты штрафов. Об этом сообщил сайт Национального банка.

Отмечается, что в НБ КР состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в стране. На заседании рассмотрен план по освобождению покупателя от уплаты налога с продаж при реализации товаров и услуг в безналичной форме. Кроме того, в постановление о защите прав потребителей планируют внести изменения. Они коснутся обязательств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц установить оборудование (устройства) для приема платежей с использованием банковских платежных карт и электронных денег.

«Обсуждена возможность оплаты медицинских услуг в учреждениях здравоохранения через POS-терминалы и взыскания штрафов за нарушения без дополнительных комиссий коммерческими банками и платежными организациями», — говорится в сообщении.
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