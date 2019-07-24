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Экономика

Цифра дня. 112,1 тысячи компаний работают в Кыргызстане в сфере туризма

По итогам первого квартала 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 112,1 тысячи хозяйствующих субъектов, работающих в сфере туризма. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что основная их часть расположена в Бишкеке (20,9 тысячи юридических и физических лиц, или 18,7 процента), Ошской (19,1 тысячи, или 17,1 процента) и Чуйской (16,6 тысячи, или 14,9 процента) областях.

При этом 12,8 тысячи субъектов зарегистрированы как предприятия, оказывающие услуги в области рекреации и отдыха (гостиницы, базы отдыха, рестораны, лечебно-оздоровительные профилактории). Индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере туризма занято более 98 тысяч человек, или 88 процентов от общего числа.
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