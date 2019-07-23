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Экономика

Странам ЕАЭС предлагают гармонизировать подходы к регулированию криптовалюты

Евразийская экономическая комиссия предлагает на текущем этапе гармонизировать подходы к регулированию сферы криптовалюты и технологии блокчейн на евразийском пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, на сегодня позиции стран союза различны. «Поэтому единые подходы к регулированию позволят обеспечить формирование безбарьерной среды между государствами ЕАЭС в новых отраслях экономики и снизить вероятность конкуренции юрисдикций в объединении», — заметили в комиссии.

В Кыргызстане сейчас осуществляют мониторинг процессов государственного регулирования криптовалюты в странах ЕАЭС. «Национальный банк не планирует препятствовать развитию рынка криптовалюты, но отмечает высокие риски потери средств инвесторов и рекомендует использовать проверенные временем финансовые инструменты», — говорится в специальном докладе ЕЭК.

Кроме того, планируется использовать технологию блокчейн при создании дата-центра хранения информации и криптовалюты при государственных закупках. «Работает отраслевая организация Ассоциации блокчейн-сообщества Центральной Азии (Blockchain Network of Central Asia, BNCA)», — добавили в комиссии.
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