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Экономика

Миссия Евразийского фонда стабилизации проверила, как реализуют его проекты в КР

Состоялась мониторинговая миссия в Кыргызстан проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития, который управляет средствами ЕФСР.

Отмечается, что миссия провела мониторинг реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги Бишкек — Ош. Фаза IV». Состоялись встречи с сотрудниками аппарата правительства, а также с министром транспорта и дорог Жанатом Бейшеновым.

«В ходе миссии проверили управление закупками, финансовый менеджмент и организацию применения экологических и социальных стандартов», — подчеркнули в ЕАБР.

Кроме того, провели мониторинг реализации проектов в энергетической сфере — «Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза II», «Реабилитация Уч-Курганской ГЭС» и «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2».

«Проведены встречи с руководством Национальной энергетической холдинговой компании и ОАО «Электрические станции». Они позволили обсудить текущие проблемные вопросы по проектам. По итогам переговоров стороны выразили удовлетворение работой совместной группы по подготовке и объявлению конкурса по выбору инженерного консультанта в рамках проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2», а также наметили дальнейшие шаги и выразили готовность к расширению сотрудничества», — заключили в банке.
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