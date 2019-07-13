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Экономика

С начала года фермеры получили льготных кредитов на 4,6 миллиарда сомов

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7» коммерческие банки выдали 9 тысяч 612 льготных займов фермерам на 4 миллиарда 599,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов.

По его данным, на растениеводство выдали 2 тысячи 688 льготных займов на 1 миллиард 22,6 миллиона сомов, на животноводство — 6 тысяч 667 на 2 миллиарда 578,3 миллиона, на переработку и услуги — 257 на 998,3 миллиона.

«В рамках проекта в течение 2019 года средства коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений будут предоставляться по льготной процентной ставке (под 6, 8 и 10 процентов годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызстана для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции», — подчеркнули в Минфине.
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