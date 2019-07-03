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Экономика

В Кыргызстане определилась десятка лучших налогоплательщиков

Государственная налоговая служба определила лучших налогоплательщиков страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, за значительный вклад в развитие экономики, активное участие в формировании доходной части бюджета, добросовестное исполнение налогового законодательства по результатам деятельности за 2018 год и 5 месяцев 2019-го лучшими налогоплательщиками Кыргызстана в сфере производства и строительства стали ОАО «Электрические станции» (Бишкек), ОсОО «АгроТрейдКомпани» (Ош), ОсОО «Пэрити-Коал» (Ошская область), ОсОО «Айлана» (Чуйская область), ОсОО «СМУтт» (Иссык-Кульская область).

В сфере торговли и услуг лучшими налогоплательшиками признаны ОсОО «Альфа Ойл» (Бишкек), ЗАО «Альфа Телеком» (Бишкек), ОАО «Международный аэропорт «Манас» (Бишкек), ОсОО RGCompany (Бишкек), ОсОО «Мурас-Спорт» (Бишкек).

«Основная цель награды «Лучший налогоплательщик» — поощрить компании и предприятия, успешно работающие в различных отраслях экономики, популяризация честного, прозрачного и грамотного ведения бизнеса налогоплательщиками и формирование налоговой культуры», — заключили в ГНС.

Напомним, что в течение первого полугодия 2019 года поступление налогов и платежей в доход госбюджета составило 38,2 миллиарда сомов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 723 миллиона сомов.
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