Слияние банков. Реорганизацию начнут только после согласия Нацбанка

Реорганизация банка может начаться только после предварительного согласования с Национальным банком Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе НБ КР.

В начале недели стало известно, что Национальный банк разрешил «Бакай Банку» покупку акций БТА Банка. В НБ КР отмечают, что комитет по надзору действительно дал согласие на приобретение 67 процентов голосующих акций ЗАО «БТА Банк».

Однако сама процедура слияния двух банков долгая и сложная.

«Банк уведомляет Национальный банк о намерении начать реорганизацию в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения. Реорганизация может осуществляться в форме слияния, присоединения, выделения и разделения банка. Основные правила и процедуры реорганизации регулируют банковское законодательство КР и положение о лицензировании деятельности банков», — подчеркнули в Нацбанке.