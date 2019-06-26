Национальный банк сохранил размер учетной ставки в 4,25 процента

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 4,25 процента. Об этом сообщил сайт НБ КР.

По его данным, в Кыргызстане инфляционный фон сохраняется сдержанным. На 14 июня инфляция сложилась на уровне 0,9 процента. Ее формирование происходило за счет небольшого восстановления цен на плодоовощную продукцию в силу сезонных факторов. Рост экономики продолжается. Основной вклад в прирост реального ВВП обеспечивается сектором промышленности.

Совокупный внутренний спрос продолжает поддерживаться притоком денежных переводов в страну и ростом реальной заработной платы.

«Оценки развития внешней среды, в том числе ценовая динамика на мировых продовольственных рынках, остаются в рамках ожиданий Национального банка. Прогнозы по инфляции сохранены: к концу 2019 года она ожидается на уровне не выше 4 процентов, а ее среднегодовое значение — на уровне 1 процента при отсутствии внутренних и внешних шоков», — говорится в сообщении.

Поддержание стимулирующего направления денежно-кредитной политики способствовало дальнейшему расширению кредитования экономики.

Отмечается увеличение депозитной базы коммерческих банков. Межбанковский кредитный рынок характеризуется сохранением активности участников. Разрыв между краткосрочными ставками денежного рынка и ключевой ставкой продолжает сокращаться, динамика которых в большей степени концентрируется в середине процентного коридора, установленного Национальным банком.

«В банковской системе наметилась тенденция некоторого снижения уровня избыточной ликвидности, но ее уровень все еще высок. В этой связи Национальный банк продолжает проводить стерилизационные операции. Ситуация на внутреннем валютном рынке относительно стабильна. В связи с превышением спроса на иностранную валюту над ее предложением Национальный банк в конце мая на внутреннем валютном рынке продал иностранной валюты на $27 миллионов для недопущения резких колебаний обменного курса», — подчеркнули в Нацбанке.

Положительная динамика совокупного спроса и низкие инфляционные риски со стороны внешних рынков позволили сохранить размер учетной ставки.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция подойдет к уровню 5-7 процентов при отсутствии шоков. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 26 августа 2019 года.