Кыргызстан стал победителем в страновой категории (Country Award) с присуждением премии в номинации «Вовлечение молодежи — 2019» в конкурсе Global Inclusion Awards — 2019. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

Отмечается, что номинация учреждена Международной организацией финансового образования и доступности для детей и молодежи (Child and Youth Finance International). Премия вручена Национальному банку как координатору Программы повышения финансовой грамотности населения на 2016-2020 годы за значительные достижения и усилия в сфере финансового образования в стране среди школьников, молодежи и учителей школ.

Child and Youth Finance International (CYFI) — международная неправительственная организация, которая стремится обеспечить детям и молодежи во всем мире доступ к финансовым услугам, повысить их осведомленность об экономических правах и дать им возможность создавать свои активы, инвестировать в свое будущее и в конечном итоге разорвать круг бедности.

«Global Inclusion Awards — это значительное международное мероприятие, отмечающее достижения стран и организаций в области экономического гражданства молодого поколения во всем мире. Награды в категории Country Award отмечают достижения стран в продвижении тем финансового образования и финансовой доступности для детей и молодежи на национальном уровне», — заключили в Нацбанке.