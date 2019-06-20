На границе Кыргызстана усилили контроль над провозом товаров

На всех пограничных ветеринарных контрольных пунктах Кыргызстана усилили контроль за ввозом физическими и юридическими лицами товаров без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, за несоблюдение единых ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС за пять месяцев 2019 года на пограничных ветеринарных пунктах пропуска задержано 14 подконтрольных надзору грузов. При этом в 2018-м задержано 96 подконтрольных надзору грузов.

«Задержанные грузы были оформлены как возврат в страну отправителя (Казахстан — 33 случая, Таджикистан — 29 случаев, Узбекистан — 26 случаев, Россия — 3 случая). Большинство грузов с продукцией животного происхождения были утилизированы, в пяти случаях возвращены», — говорится в сообщении.