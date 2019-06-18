Правительство увеличило капитал Гарантийного фонда на 550 миллионов сомов

Принято распоряжение правительства об увеличении уставного капитала ОАО «Гарантийный фонд» на 550 миллионов сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, распоряжение принято для обеспечения дальнейшей эффективной деятельности Гарантийного фонда. Согласно документу, уставный капитал увеличивают путем дополнительной эмиссии простых акций. При этом выкупить акции предложено Национальному банку.

Напомним, открытое акционерное общество «Гарантийный фонд» создано в 2016 году с уставным капиталом 72 миллиона сомов. На сегодня уставный капитал общества составляет 582 миллиона сомов.

За период деятельности компания предоставила 816 гарантий на 1 миллиард сомов, что позволило освоить 100 процентов уставного капитала. Банки-партнеры с привлечением гарантий выдали кредитов предпринимателям более чем на 3,4 миллиарда сомов. За счет предоставленных гарантий создали 1 тысячу 508 новых и поддержали 7 тысяч 21 действующее рабочее место.

«Дополнительная капитализация открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» будет способствовать увеличению количества выданных гарантий, росту объема выданных кредитов со стороны банков-партнеров, средней суммы гарантий, объема гарантийного портфеля, количества создаваемых и поддержанных рабочих мест», — говорится в сообщении.