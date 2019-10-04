Брексит. Кыргызстан хочет сохранить беспошлинную торговлю с Великобританией

Британский парламентарий, виконт Джон Десмонд Вейверли, выступил в защиту сохранения беспошлинного режима торговли для Кыргызстана после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом он заявил накануне в ходе парламентских дебатов в палате лордов «Права человека: будущее торговли».

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«Пятьдесят лет назад конференция ООН по торговле и развитию призвала развитые страны помочь развивающимся странам интегрироваться в мировую экономику. Сегодня обобщенная система преференций ЕС — ВСП снимает бремя импортных пошлин на две трети тарифных линий с уязвимых развивающихся стран, облегчая бедность и создавая рабочие места на основе международных ценностей. Было бы неплохо, чтобы Великобритания продолжила работу с восьмью бенефициарами ВСП+ после брексита», — заявил виконт.

«Это было наиболее красноречиво и убедительно подчеркнуто новым послом Кыргызстана в Великобритании, который обратился ко мне сегодня утром. Он, кстати, определенно взялся за дело», — заключил виконт Джон Десмонд Вейверли.

Напомним, программа ВСП+ с 2016 года предоставляет право беспошлинного ввоза 6,2 тысячи наименований товаров в страны Евросоюза для Кыргызстана.

Послом Кыргызстана в Великобритании является Эдиль Байсалов.