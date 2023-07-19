Резолюция Европарламента. Готовы ли власти Кыргызстана к работе над ошибками?

Европейский парламент принял резолюцию по Кыргызстану.

В документе отмечается, что в последние годы демократические стандарты и права человека в стране «тревожно ухудшились». Индекс «Репортеров без границ» за 2023-й показывает, что республика опустилась на 50 позиций — до 122-й из 180 государств.

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Европарламент призвал власти Кыргызстана уважать и поддерживать основные свободы, в том числе свободу СМИ и свободу выражения мнений, в соответствии с соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и КР.

Активисты заговорили о том, что Кыргызстан рискует превратиться для цивилизованного мира в страну-изгоя. МИД назвал решение «вмешательством во внутренние дела суверенной страны». Прокомментировали документ и в президентской администрации. Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов заявил, что «европейцы не осознали особенность кыргызского народа».

Тогда лишим статуса

В июне глава государства Садыр Жапаров встречался с высокопоставленными европейскими чиновниками и заверил их, что Кыргызстан по-прежнему твердо придерживается демократического пути развития и следует международным обязательствам в сфере защиты прав человека.

Но не убедил? Депутаты Европарламента опирались на факты, принимая резолюцию.

«Особенно они делали упор на две законодательные инициативы — по СМИ и НКО. Все предупредительные шаги были. Но поскольку эти законопроекты не сняты с повестки дня, то 12 июля Европейский парламент принял резолюцию. Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность в области трех прав — права на свободу выражения мнений, права на свободу ассоциаций, собраний и НКО, а также права на свободу митингов. Они также обратили внимание на неправомерные задержания блогеров, активистов, правозащитников. В резолюции говорится, что европейские институты должны сделать выводы по поводу сужения демократического пространства и начинать пересматривать свои программы по развитию, которые реализуются в Кыргызстане. То есть они предупреждают, что последуют экономические меры, будут свернуты многие программы, которые финансируются европейскими институтами», — прокомментировала глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Власти должны сделать выводы и отозвать свои законодательные инициативы. Насколько мы заинтересованы оказаться в изоляции от всего мира? Чолпон Джакупова

Она напомнила и о ставшей реальной угрозе — лишении Кыргызстана статуса ВСП+.

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Европарламент дал понять: если власти не откажутся от практики закручивания гаек и не остановят поток серого реэкспорта в Россию, то последуют жесткие ответные меры.

Государства, работающие в рамках ВСП+, платят более низкие пошлины при экспорте товаров в Евросоюз в обмен на ратификацию 27 международных конвенций.

Эти конвенции как раз и затрагивают сферу прав человека, трудовое право, природоохранные мероприятия, изменение климата, принципы надлежащего управления. Если игнорировать принятые на себя обязательства, то страну из пользователей ВСП+ исключат.

На сегодня статус ВСП+ из государств Центральной Азии есть у Кыргызстана и Узбекистана. Это действительно большое преимущество перед соседями. Таджикистан уже высказал заинтересованность в распространении режима ВСП+. Поэтому времени на то, чтобы наладить нужные контакты, у республики не так много. Пока бизнес пытается сделать все от него зависящее, депутаты и чиновники лоббируют законы, которые могут лишить Кыргызстан возможности использовать преференцию.

Обиделись

Но вместо того, чтобы сделать выводы и последовать примеру того же Казахстана, который в ответ на подозрения в сером реэкспорте ввел систему отслеживания подсанкционных товаров, ограничивая их поток через свою территорию или Грузии, отправившей в корзину дискриминационный документ «О НКО», наши чиновники решили высказать Европе свое недовольство.

С осуждением выступил МИД КР. Госсекретарь Суйунбек Касмамбетов тоже не остался в стороне и заявил, что «у Европарламента нет никаких прав вмешиваться в наши внутренние дела».

Президент Садыр Жапаров и глава кабмина Акылбек Жапаров промолчали. Но вряд ли кто-то сомневается, что Министерство иностранных дел или главный идеолог страны стали бы высказываться без разрешения сверху.

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Напомним, Бишкек никак не отреагировал и на ранее прозвучавшее заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о принятии Жогорку Кенешем законопроекта о государственном языке, где она призвала независимое государство проводить «сбалансированную языковую политику», намекнув на то, что не стоит лишний раз раздражать Кремль.

Эксперт Нурсултан Акылбек считает: причина в том, что резолюция стала маркером, определяющим в ближайшей перспективе политику стран Евросоюза в отношениях с Кыргызстаном.

«Ничего хорошего, к сожалению, ждать не приходится. Из-за этого такая неоднозначная реакция МИД. Плюс документ, принятый Европарламентом, — это и оценка деятельности самого Садыра Жапарова на посту главы государства со стороны западных партнеров, и, разумеется, МИД должен был отреагировать. Но во внешнеполитическом ведомстве прекрасно понимают, с кем можно ругаться, а кого не следует лишний раз злить», — сказал он.

В заявлении МИД по поводу резолюции Европарламента звучала, скорее, попытка отрицать некоторые очевидные факты. Мы не нападали, мы пытались слукавить и уйти от ответственности. Нурсултан Акылбек

Кыргызстан находится в режиме ручного управления. Это очевидно. Президент может вмешаться в работу любой структуры в любое время и в любом месте.

За примером ходить далеко не нужно. Подтверждением служит инициатива внесения изменений в Закон «О Конституционном суде Кыргызской Республики».

Садыр Жапаров после скандала с матчеством поспешил с настойчивым предложением перекроить профильный закон, чтобы решения КС КР можно было пересматривать.

Намерение изменить документ и создать прецедент, которого в истории конституционного права не было и быть не должно, к тому же сразу после оглашения резолюции Европарламента, еще раз доказывает: признавать свои ошибки и исправлять их власти не хотят или не способны.

Вместо этого кыргызстанские политики продолжают обвинять Запад в необъективности, однобокости и попытке подорвать национальные ценности и традиции.

Аналитики не спорят: западные государства не всегда ведут себя последовательно, а элиты не гнушаются использовать влияние в личных целях. Но абсолютизация лицемерия как определяющего свойства Запада — это, во-первых, культивирование стереотипов, а во-вторых, попросту не самый ловкий политтехнологический прием, заимствованный Старой площадью у своих коллег с Красной.