Кыргызстан просит продлить статус ВСП+ без дополнительных обязательств

В формате видеоконференции состоялось 19-е заседание подкомитета по торговле и инвестициям Кыргызстан — Европейский союз. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе санитарные и фитосанитарные меры, а также схему ВСП+.

На заседании кыргызская сторона выразила просьбу рассмотреть продление статуса КР во Всеобщей системе преференций (ВСП+) без дополнительных обязательств.

Отмечается, что в товарообороте Кыргызстана страны Европейского союза в 2022 году занимали 5 процентов. В прошлом году объем торговли составил $603 миллиона и вырос на 76 процентов. В том числе экспорт вырос на 60,6 процента, импорт — 78,6 процента.

В товарной структуре импорта Кыргызстана из стран ЕС основную долю занимает фармацевтика, продукция машиностроения, древесина, бумага, картон и изделия из них, продтовары и сельхозсырье, продукция из нерудных материалов, изделия из драгоценных, цветных, черных и недрагоценных металлов.

В экспорте в страны Евросоюза основную долю занимают овощи (бобовые), фрукты сушеные и разные орехи, продукция машиностроения, продукция из нерудных материалов и другое.

«Стороны отметили большую перспективу в развитии сотрудничества и договорились укрепить взаимодействие в сфере торговли, путем проведения консультационных и иных мероприятий», — говорится в сообщении.