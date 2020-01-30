В Кыргызстане нет базы по детям, вовлеченным в наихудшие формы труда

В Кыргызстане нет единой базы данных о детях, которые вовлечены в наихудшие формы труда, чтобы можно было вести их сопровождение. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила координатор проекта «Продвижение прав человека и трудовых прав через ВСП+ в Кыргызстане» Чолпон Бабалиева.

По ее словам, в 2016 году Кыргызстан получил статус ВСП+. Это система преференций, которая дает право беспошлинной поставки 6,2 тысячи товаров в Европейский союз. Но взамен страна должна соблюдать 27 международных конвенций. В том числе об искоренении наихудших форм детского труда и дискриминации в отношении женщин.

«Сегодня данные о детском труде разнятся. Нацстатком по итогам кластерного обследования в 2018 году представил данные, что 26,7 процента детей в возрасте от 15 до 17 лет привлекают к труду. По информации Международной ассоциации труда, в Кыргызстане работают 39 процентов детей. Министерство труда и социального развития представило данные, что в 2018-м в труд вовлекли 593 ребенка, из них 22 — в наихудшие формы труда. По итогам 9 месяцев 2019 года эти цифры составили 138 и 16 детей», — рассказала Чолпон Бабалиева.

«Разница в данных говорит об отсутствии единой базы по работающим детям и искажает реальную картину. Существующая система выявления детского труда и предотвращения наихудших форм детского труда неэффективна. При этом последняя программа по искоренению наихудших форм детского труда утратила силу в 2017 году, а новая до сих пор и не принята», — заключила она.