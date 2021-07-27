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Власть

Садыр Жапаров надеется экспортировать в США продукцию. Дал поручение кабмину

Президент Садыр Жапаров поручил председателю кабинета министров Улукбеку Марипову использовать программу США «Всеобщая система преференций» (ВСП) для укрепления двусторонних отношений между Кыргызстаном и США, а также для поддержки кыргызстанских предпринимателей на государственном уровне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с этой программой развивающимся странам разрешено беспошлинно экспортировать до 5 тысяч наименований товаров в Соединенные Штаты Америки. Она позволяет экспортировать в Штаты редкую высококачественную сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Кыргызстане (горный мед, облепиха, сливы, арахис, яки и другие животные, форель).

В настоящее время ведется работа с соответствующими государственными органами по созданию на государственном уровне всех условий для того, чтобы кыргызстанские предприниматели могли в полной мере воспользоваться этой программой.

Всеобщая система преференций (General System of Preferences) — это утвержденная в 1971 году система таможенных льгот, предоставляемых развивающимся странам со стороны развитых стран. Основное содержание Всеобщей системы преференций заключается в снижении или полной отмене таможенных пошлин на готовые изделия, сырье и материалы из развивающихся стран, или установлении квот на преференциальный ввоз товаров.

По данным консалтингового агентства «М-Вектор»:

  • товар должен быть включен в список товаров, имеющих право на ВСП;
  • товар должен быть импортированным непосредственно от определенной развивающейся страны-бенефициара (РСБ) или ассоциации стран;
  • товар должен быть выращен либо изготовлен в РСБ и должен отвечать требованиям по добавленной стоимости.

Согласно Закону № 19 Конгресса США № 2463, определенным товарам запрещается получать режим ВСП. В списки товаров, не получивших право на ВСП с 1 января 1995 года, включены большинство видов текстильной продукции, часы, обувь, сумки, разновидности багажной клади, рабочие перчатки, отдельные виды кожаной одежды и другое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202326/
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