Бизнес Кыргызстана призвали активнее указывать на недоработки в экономике

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что из восьми решений предыдущего совета 29 января исполнили пять. В их числе исключение необоснованных требований при выдаче разрешительных документов операторам связи и сроков выдачи технических заключений горнодобывающим компаниям при вывозе золотосодержащей руды.

На стадии исполнения решения по применению виртуальных контрольно-кассовых машин, изъятию и утилизации пищевой продукции, не соответствующей техническим требованиям, и другие.

«Это говорит о том, что мы принимаем действенные меры для развития бизнеса, улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций. Некоторые вопросы не решались годами», — заявил премьер и призвал бизнес-сообщество активнее указывать на недоработки.

В то же время он заметил, что государственные органы затягивают решение по стратегии развития строительной отрасли.

«Отсутствие стратегического документа и системного подхода повлекло за собой законодательные противоречия и коллизии по земельным участкам под строительство», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Затронул он и тему зеленой экономики, отметив отсутствие механизмов реализации политики энергосбережения зданий, системного подхода к эксплуатации жилья и сохранности жилого фонда.

Профильные государственные органы не уделяют должного внимания улучшению ситуации в градостроительной сфере. Мухаммедкалый Абылгазиев

На заседании рассмотрен вопрос о мерах по упрощению процедуры возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для экспортеров. Отмечено, что отечественные предприятия-экспортеры не могут получить его, что снижает их конкурентоспособность, увеличивает дефицит торгового баланса и сокращает производство.

«Без решения этой проблемы не осуществимы планы по развитию регионов и созданию там новых производств и рабочих мест. Невозможность получения зачета по НДС для экспортеров — серьезное ограничение при принятии решений об инвестировании. Необходимо внести предложения по решению данной проблемы в интересах государства и бизнеса», — подчеркнул глава правительства.

Бизнес-сообщество предложило расширить упрощенный порядок возврата НДС для добросовестных компаний-экспортеров и вернуть текущую задолженность по налогу.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил необходимость вынесения на заседания только тех вопросов, которые не исполняются государственными органами. Он добавил, что в отношении руководителей, не обеспечивающих реализацию принятых решений, должны принимать строгие меры.