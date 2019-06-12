15:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Бизнес Кыргызстана призвали активнее указывать на недоработки в экономике

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что из восьми решений предыдущего совета 29 января исполнили пять. В их числе исключение необоснованных требований при выдаче разрешительных документов операторам связи и сроков выдачи технических заключений горнодобывающим компаниям при вывозе золотосодержащей руды.

На стадии исполнения решения по применению виртуальных контрольно-кассовых машин, изъятию и утилизации пищевой продукции, не соответствующей техническим требованиям, и другие.

«Это говорит о том, что мы принимаем действенные меры для развития бизнеса, улучшения бизнес-климата и привлечения инвестиций. Некоторые вопросы не решались годами», — заявил премьер и призвал бизнес-сообщество активнее указывать на недоработки.

В то же время он заметил, что государственные органы затягивают решение по стратегии развития строительной отрасли.

«Отсутствие стратегического документа и системного подхода повлекло за собой законодательные противоречия и коллизии по земельным участкам под строительство», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Затронул он и тему зеленой экономики, отметив отсутствие механизмов реализации политики энергосбережения зданий, системного подхода к эксплуатации жилья и сохранности жилого фонда.

Профильные государственные органы не уделяют должного внимания улучшению ситуации в градостроительной сфере.

Мухаммедкалый Абылгазиев

На заседании рассмотрен вопрос о мерах по упрощению процедуры возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для экспортеров. Отмечено, что отечественные предприятия-экспортеры не могут получить его, что снижает их конкурентоспособность, увеличивает дефицит торгового баланса и сокращает производство.

«Без решения этой проблемы не осуществимы планы по развитию регионов и созданию там новых производств и рабочих мест. Невозможность получения зачета по НДС для экспортеров — серьезное ограничение при принятии решений об инвестировании. Необходимо внести предложения по решению данной проблемы в интересах государства и бизнеса», — подчеркнул глава правительства.

Бизнес-сообщество предложило расширить упрощенный порядок возврата НДС для добросовестных компаний-экспортеров и вернуть текущую задолженность по налогу.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил необходимость вынесения на заседания только тех вопросов, которые не исполняются государственными органами. Он добавил, что в отношении руководителей, не обеспечивающих реализацию принятых решений, должны принимать строгие меры.
Ссылка:
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Семь месторождений планируют выставить на конкурс в Кыргызстане
Премьер поручил принять меры по пресечению контрабанды товаров
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
Скандал с «КТ Мобайл». Премьер заявляет, что не знал о поведении своего свояка
Имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева проверять не будут
Охрана с оружием. Депутат возмущен особыми условиями для премьер-министра
Премьер-министр поручил ускорить проверку имущества Райымбека Матраимова
Асем Кузенбаева: Вывести бизнес на экспорт можно за $30 тысяч и девять месяцев
В правительстве прокомментировали публикации о дочери премьер-министра
Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева
Популярные новости
Интервенция подействовала. В&nbsp;Кыргызстане немного подешевел доллар Интервенция подействовала. В Кыргызстане немного подешевел доллар
Стать акционером. Как заработать в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;дивидендах Стать акционером. Как заработать в Кыргызстане на дивидендах
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;8&nbsp;июня. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 8 июня. Сколько семья тратит на еду
В&nbsp;Кыргызстане начали работать выездные кассы в&nbsp;отдаленных регионах В Кыргызстане начали работать выездные кассы в отдаленных регионах
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает увеличивать емкость 4G&nbsp;LTE-сети Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети
Подарки при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Подарки при покупке смартфонов Huawei в O!Store
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке