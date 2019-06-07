Соглашение с Казахстаном о поставках бензина. Точной даты подписания нет

«Мы ведем переговоры. Соглашение о поставках бензина из Казахстана в Кыргызстан подпишем в ближайшее время», — заявил журналистам заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Мырза Жаманбаев.

Однако назвать точную дату он не смог. Отказался чиновник и прокомментировать причины, по которым переговоры с Казахстаном по поставкам бензина затянулись.

Отметим, три дня назад первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил журналистам, что республика может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле.

Напомним, переговоры по возможным поставкам бензина из Казахстана в Кыргызстан ведут второй год. Ранее сообщалось, что споры вызвал пункт, которым Кыргызстану запрещалось экспортировать нефтепродукты.