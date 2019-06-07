Больше всего лицензий в Кыргызстане выдано на разработку полезных ископаемых

В Кыргызстане больше всего лицензий выдано на разработку полезных ископаемых — 1 тысяча 273. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Мырза Жаманбаев.

По его словам, на разведку полезных ископаемых выдали 917 лицензий, а на поиск — 230. Всего за годы независимости в Кыргызстане выдали 2 тысячи 420 лицензий. Из них 470 — на золото, 106 —на металлы, 327 — на уголь, 1 тысяча 45 — на нерудные полезные ископаемые.

В январе — апреле 2019 года лицензионной комиссией ГКПЭН рассмотрено 959 вопросов. По итогам приостановили 173 лицензии, аннулировали 165.