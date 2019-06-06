Грузовикам запретили ездить днем по дорогам Кыргызстана

В Кыргызстане на лето ввели ограничения на дневной проезд большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Решение принято для обеспечения сохранности автомобильных дорог и увеличения срока их эксплуатации. Запрет на проезд большегрузов действует до 1 сентября 2019 года с 09.00 до 20.00 при достижении дневной температуры воздуха +28 градусов.

Запрет касается большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств с максимальной общей массой 25 тонн и нагрузкой на одну ось более 7 тонн.

Запрет на проезд не распространяется на автотранспортные средства, перевозящие пассажиров, крупногабаритные и специальные грузы на основании специальных разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным органом, доставляющие гуманитарную помощь.

Кроме того, ограничение не действует на транспорт, перевозящий опасные грузы, дорожных органов Минтранса и подрядных организаций, задействованных в строительстве, реконструкции, реабилитации и содержании автомобильных дорог.