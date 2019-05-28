Максим Спиридонов: Будущее за смешанным образованием. Но основа будет в онлайне

В начале июня в Бишкеке пройдет масштабное событие — LalaConf. На нем предприниматели пяти стран расскажут о своем опыте. Один из спикеров конференции — основатель крупнейшей площадки онлайн-образования «Нетология-групп» Максим Спиридонов. В эксклюзивном интервью 24.kg он рассказал, за каким образованием будущее и почему онлайн-образование полного цикла сегодня уже не новость.

— Насколько востребован рынок онлайн-образования в странах СНГ?

— Я могу ответить на этот вопрос простыми цифрами. На сегодня в топ-20 самых крупных компаний Рунета входят две образовательные. Причем речь о компаниях, чья оценка в десятки миллионов долларов. Например, «Нетология» по оценкам прошлого года стоит $72 миллиона. С фактической точки зрения, «Нетология-групп» — это 12 направлений бизнеса, более одной тысячи сотрудников, почти три миллиона зарегистрированных пользователей.

— А чем онлайн-образование лучше привычного офлайна?

— Онлайн-образование с потребительской точки зрения — возможность получить ту же самую услугу, но дешевле, более системно, компактно, с гораздо большей доступностью предельно качественного уровня образовательного контента.

Онлайн-образование дает возможность школьнику из глубинки обучаться у лучших преподавателей страны, у докторов наук, у авторов учебников, тренеров школьных олимпиад. И это объективно качественно иной уровень обучения. Максим Спиридонов

— Судя по вашим словам онлайн — сплошные плюсы. А минусов разве нет?

— Конечно, есть. В онлайн-образовании есть свои нюансы. Например, его слабость в том, что оно конкурирует в соседней вкладке браузера с игрой или фильмом. В отличие от того же офлайна, где ты вынужден учиться. В онлайне есть определенные требования к самодисциплине и вовлеченности. Но это отчасти компенсируется различными инструментами типа геймификации, более компактной и увлекательной подачей материала, экспертностью спикера. Ну и, как правило, более выгодной ценой.

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— Для стран СНГ онлайн-образование для школьников выглядит немного необычно....

— На самом деле онлайн-образование сегодня — это не что-то экзотическое и из разряда «работает — не работает». Это просто рутина. Один из элементов возможного выбора. Да, остается вопрос дисциплинированности. Но, когда мне это действительно важно, то для меня это не такая проблема.

— И все-таки будущее за онлайн или офлайн-образованием?

— Нет, офлайн не уйдет в онлайн. Но все, что рационально и логично уводить в онлайн, будет потихоньку туда «переползать».

Скорее всего, доминирующим будет смешанное образование. То есть основа дается в онлайне, а в офлайне будут проходить какие-то практические работы, которые требуют диалога, дискуссий, обмена эмоциями. Максим Спиридонов

— «Нетология-групп» — это несколько образовательных проектов, в том числе школьных. От каких предметов в современной школьной программе лучше отказаться, а какие, наоборот, ввести в программу?

— То, что говорит учитель, можно быстрее прочитать или посмотреть видео. По содержанию тоже все это чертовски устарело. Другое дело, что такие большие конструкции сложно менять. Они очень консервативные. И это объяснимо.

Если шашкой помахать, резко перестроив образовательную систему, можно получить необразованное или не тому обученное поколение. Максим Спиридонов

Поэтому сейчас происходит постоянное противостояние консерваторов и новаторов. Одни пытаются все изменить, а другие предлагают не спешить, обдумать внимательно.

— А истина где при этом?

— Как обычно, где-то посередине. По-другому нельзя. Как обычно, в этой битве постепенно будут отваливаться самые устаревшие и очевидные для всех артефакты.

— Каким должно быть идеальное обучение сегодня?

— Я бы не стал говорить о конкретных предметах. Для меня идеальное обучение — это сумма нескольких составляющих. Оно базировалось бы на активном и многопрофильном изучении математики, одного-двух иностранных языков. Причем скорее для того, чтобы мозг развить, чем для того, чтобы знать.

— А остальные предметы?

— И дальше я бы наслаивал какие-то дополнения географии, истории, но очень осторожно. Важнее понять, к чему тяготеет ребенок, и это начать развивать. Плюс к этому я бы развивал основные навыки, которые нужны сейчас: умение учиться (осваивать информацию), общаться (с равными, старшими, младшими, по должности, возрасту, общественному положению), вести дискуссии, выступать публично, тренировать аналитический склад ума, способность системно воспринимать и излагать информацию, тренировать критическое мышление.

Фото Максима Спиридинова

— За какими образовательными проектами будущее с точки зрения бизнеса?

— Как и в любом бизнесе, востребованы те товары и услуги, которые актуальны и имеют объективную ценность для потребителей. Сейчас я выделяю три ниши, в которых мы играем или планируем играть.

Первое — дополнительное и общее среднее образование. Это может быть дополнение к имеющимся школьным программам — подготовка к экзаменам, школьным олимпиадам, ЕГЭ, подтягивание знаний по предметам.

Рынок общего среднего образования в онлайне маленький. Но мне кажется, что он будет сильно расти в ближайшие годы. Максим Спиридонов

Языковое образование — это пока еще активно развивающийся рынок и очень хороший с точки зрения монетизации. Прежде всего, это изучение английского как языка международного общения.

И третье перспективное направление — корпоративное обучение. Онлайн-образование активно проникает и в бизнес. Пока еще не найдено оптимальное решение в этой сфере.

— «Нетология—групп» выросла из маленького стартапа в успешную компанию. Как стартапу стать успешным? Есть какой-то универсальный рецепт?

— Есть категория людей, в том числе и предпринимателей, которые все время живут в ожидании, что найдут какую-то волшебную кнопку, кто-нибудь расскажет, как все происходит. К сожалению, тут тоже чуда нет. Все это довольно банальные вещи.

Бизнес это просто, если знать, что делать. Максим Спиридонов

Базовые правила — правильный выбор рынка, его эффективный и подробный анализ, конкурентный, с точки зрения потребителей и остальных, правильные оценка возможностей играть на этом рынке и понимание тенденций, которые развиваются, куда все идет. Самые яркие стартапы вырастают на тех рынках, которые их подбрасывают сами.

Важна ориентация на маркетинг и продажи. Главное понимать, что в ядре своем продукт важен, но нужно мыслить все время в категориях упаковки и рассказа о нем в маркетинг-каналах. Таков современный бизнес.

Нельзя просто сделать хороший продукт и пожинать плоды. Нужно об этом постоянно, неустанно и очень красиво рассказывать. Максим Спиридонов

Дальше настойчивость, упорство, которое как ни банально решает в бизнесе, при этом способность сохранять трезвомыслие.

24.kg выступает информационным партнером LalaConf.