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Экономика

При отсутствии внешних шоков корректировок курсов валют стран ЕАБР не будет

В течение 2019 года в случае отсутствия дополнительных шоков, прежде всего геополитических, не ожидается значительных корректировок валютных курсов стран Евразийского банка развития (ЕАБР). Об этом говорится в макроэкономическом обзоре банка.

Отмечается, что изменения внешнеэкономических условий, произошедшие в апреле-мае 2019 года, имели разнонаправленные сигналы для перспектив развития стран ЕАБР. С одной стороны, повысилась неопределенность в отношении будущего роста мировой экономики и торговли. С другой стороны, цены на нефть в последние месяцы находились на относительно высоком уровне, а монетарные власти ключевых развитых стран сохранили мягкую риторику относительно будущих мер денежно-кредитной политики.

Благоприятная конъюнктура на мировых сырьевом и финансовом рынках способствовала в том числе стабильности на валютных рынках региона.

«Относительная стабильность национальных валют и некоторое снижение проинфляционных рисков позволили ряду стран региона перейти к смягчению монетарных условий. В Армении и Кыргызстане, согласно прогнозу ЕАБР, в среднесрочном периоде прогнозируется увеличение ставок монетарной политики по мере повышения инфляции до установленных целей», — говорится в обзоре.
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