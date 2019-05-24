ЕАБР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4 процента по итогам 2019 года

Экономисты Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают рост ВВП Кыргызстана на уровне 4 процентов по итогам 2019 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре банка по итогам января — апреля.

Отмечается, что рост во многом обеспечит расширение производства золота. При этом неопределенность в промышленном секторе, исключая золоторудный фактор, сохранится до возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов.

Инвестиционная активность в течение 2019 года и в среднесрочной перспективе во многом будет формироваться за счет реализации государственных проектов, финансируемых из внешних источников.

«По нашей оценке, под влиянием сдержанной динамики внутреннего спроса и слабой ценовой конъюнктуры на мировых рынках продовольствия инфляция по итогам 2019-го составит 2,1 процента», — говорится в отчете.