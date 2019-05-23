Цифра дня. 6,2 миллиарда сомов микрокредитов выдали в Кыргызстане с начала года

В первом квартале 2019 года микрокредитные организации Кыргызстана выдали кредитов на 6 миллиардов 215,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По его данным, микрокредиты получили 133,8 тысячи человек. По сравнению с 2018-м показатель вырос на 36,4 процента, а объем выданных микрокредитов — на 1 миллиард 506,8 миллиона сомов.

«Наибольший объем микрокредитов выдали в Ошской области (1 миллиард 261,4 миллиона сомов), Бишкеке (1 миллиард 179,7 миллиона сомов), Джалал-Абадской (907,1 миллиона сомов) и Чуйской (849,5 миллиона сомов) областях», — говорится в сообщении.