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Экономика

В Кыргызстане микрокредиты по-прежнему чаще берут на потребительские нужды

За первое полугодие 2024 года микрокредитными организациями Кыргызстана выдано кредитов на общую сумму 29,9 миллирада сомов. Такие данные содержатся в анализе Нацинального статистического комитета.

Уточняется, что число получателей кредитов составило около 561 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года численность кыргызстанцев, обремененных микрокредитованием, увеличилась в 1,6 раза. При этом объем выданных микрокредитов увеличился на 26,6 процента.

Микрокредиты, выданные в Бишкеке, составляют 22 процента от общего объема выданных, Ошской области — более 16 процентов, Джалал-Абадской области — 15 процентов и Чуйской области — более 14 процентов.

Более половины (50,7 процента) микрокредитов граждане взяли на потребительские нужды, почти 22 процента заимствовано на работу в сфере сельского хозяйства, 12 процентов на деятелньость в сфере торговли и общественного питания, около 5 процентов — на строительство.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302548/
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