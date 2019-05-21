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Экономика

Мигранты, включая кыргызстанцев, разочаровались работой в России

Фото Евгений Гурко/«Коммерсантъ»

Российский рынок труда все меньше привлекает мигрантов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад «Интеграционный барометр» Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР).

В 2015 году временно работать в России были готовы 53 процента жителей Таджикистана, к 2017-му их доля сократилась до 37 процентов. В Молдове показатель упал с 27 до 17 процентов, в Кыргызстане — с 38 до 30 процентов.

Параллельно выросло число россиян, которые не желают видеть у себя в стране иностранных работников. По последним данным, таких 53 процента населения (в 2012 году — 46 процентов).

Такие тенденции, отметили авторы исследования, могут привести к снижению интереса этих стран к России и в других сферах. Сами россияне весьма слабо заинтересованы во временном трудоустройстве в странах СНГ (всего 3 процента) и больше жителей других стран ЕАЭС ориентированы на внутренний рынок труда (74 процента опрошенных).

Выводы исследования ЕАБР подтверждаются недавними данными РАНХиГС, согласно которым миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года (124,9 тысячи человек) и не смог полностью компенсировать естественную убыль россиян.
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