В Кыргызстане начало дорожать топливо

По Кыргызстану с 19 апреля по 17 мая 2019 года отмечено повышение цен на некоторые виды нефтепродуктов. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, за месяц бензин А-92 подорожал на 0,13 сома, или 0,33 процента, а дизельное топливо — на 0,3 сома, или 0,68 процента. При этом на 0,56 сома, или 0,19 процента, снизилась цена на бензин А-80.

Ранее в Ассоциации нефтетрейдеров предупреждали, что в мае на рынке ГСМ Кыргызстана ожидается постепенное повышение цен на 10-15 процентов в зависимости от марки топлива.