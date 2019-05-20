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Экономика

Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $695,65

По итогам марта на каждого кыргызстанца приходится по $695,65 государственного долга. За месяц бремя снизилось на $4,95.

По данным Министерства финансов, на 31 марта 2019 года общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 452,22 миллиона (310 миллиардов 986,13 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 792,46 миллиона (264 миллиарда 901,53 миллиона сомов) — внешний, а $659,77 миллиона (46 миллиардов 84,6 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны сократился на $31,93 миллиона. При этом внешний долг уменьшился на $35,07 миллиона, а вот внутренний, наоборот, увеличился на $3,15 миллиона. Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 704,2 миллиона (44,9 процента от всего внешнего долга страны). За месяц показатель сократился на $17,68 миллиона.

По итогам марта 2019 года госдолг составил 51,4 процента ВВП.

На 1 апреля 2019 года в республике проживали 6,4 миллиона человек. Средняя заработная плата по КР — 15 тысяч 716 сомов. Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать 3,09 своей зарплаты.
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